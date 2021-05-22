Продолжается восстановление сквера «Шипка» на Рышкановке (ФОТО)

Работы по обустройству сквера на улице Николае Димо возле Мемориала болгарским ополченцам (“Шипка”) в столичном секторе Рышкановка идут полным ходом.
Как отметил генеральный примар Ион Чебан, восстановление сквера включало демонтаж старого асфальта и установку новых бордюров.
На пешеходных аллеях была уложена тротуарная плитка, модернизировано ночное уличное освещение, установлены скамейки и урны для мусора. Также были установлены камеры видеонаблюдения и построено основание будущего фонтана. Для его функционирования выполнены инженерные работы, – рассказал Чебан.
По словам градоначальника, после прекращения дождей завершится строительство артезианского фонтана и асфальтирование тротуара на улице Н. Димо.
Стоимость работ составляет 3 миллиона леев, средства выделены из муниципального бюджета.
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