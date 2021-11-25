Продолжается восстановление сквера на улице Н. Титулеску на Ботанике (ФОТО)

Продолжается восстановление сквера на улице Н. Титулеску на Ботанике (ФОТО)

Сквер, находящийся на пересечении бульвара Дечебал и улицы Н. Титулеску, превращается в приятное место для отдыха жителей Кишинёва.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, здесь были демонтированы старые бордюры и асфальт, а в настоящее время ведутся работы по обустройству фундамента и монтажу бордюров, а также укладке плитки на пешеходных аллеях. Далее предстоит установка систем полива и освещения, создание пешеходных аллей и установка уличной мебели.

– Эти работы – часть первого этапа благоустройства. На втором этапе предстоит реабилитация фонтана, – уточнил градоначальник.

Реализация проекта является результатом сотрудничества между сектором Ботаника муниципия Кишинёв и румынским уездом Бузэу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md