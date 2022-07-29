Продолжается восстановление подземного перехода на улице Иона Крянгэ

Продолжается восстановление подземного перехода на улице Иона Крянгэ

Полным ходом идут ремонтные работы в подземном переходе на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, в четырёх из шести входов, которые будут функционировать, отремонтированы лестницы и установлены пандусы.

– Кроме того, рабочие проложили соединительные кабели для камер видеонаблюдения и освещения, также ведутся работы по укладке плитки на стенах перехода, – рассказал Чебан.

Стоимость проекта по реконструкции подземного перехода возле Педагогического университета им. Иона Крянгэ составила около четырёх миллионов леев. Работы будут завершены к концу года.

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