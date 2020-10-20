Продолжается восстановление Афганского парка на Рышкановке

Продолжается восстановление Афганского парка на Рышкановке
Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что старая плитка была полностью демонтирована, а работы по установке новой завершены на 80%. 

На 40% выполнены работы по обновлению уличного освещения, а на 30% – по установке систем полива зелёных насаждений. Обновили скамейки и урны.

Кроме того, начались работы по восстановлению гранитных плит у фонтана, а система водоснабжения последнего была полностью заменена. Проводятся работы и по обновлению ступенек в парке – они выполнены на 85%.

– Постепенно меняются все парки и скверы столицы. Они становятся теми местами, где кишиневцы могут с удовольствием проводить свободное время, – отметил Чебан. 

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