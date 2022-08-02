Продолжается ремонт улиц Александру чел Бун, Тигина и 31 Августа (ФОТО)

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на улице 31 Августа, на участке между улицами Щусева и Петру Мовилэ, работы практически завершены. Продолжается монтаж уличного освещения.

На участке между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и М. Чеботарь срезан слой асфальтобетона, снесён бордюр и выравнивается грунт, ведутся работы и на тротуаре.

Также на улице Чуфля службы усиленно работают над монтажом сетей ливневой канализации, пересекающих данную улицу, и колодцев ливневой канализации на участке Измаильская–Чуфля.

На улице Александру чел Бун, на участке между улицами Измаильская и Тигина, уложен вяжущий слой; на участке между улицами Тигина и Болгарская ведутся работы по обустройству тротуаров и парковочных зон; на участке между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и Сергей Лазо работы ведутся без закрытия перекрёстков; на участке между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и М. Чеботарь проводятся экскаваторные работы; на участке между улицами М. Чеботарь и Сфатул Цэрий завершены укладка плитки на тротуаре и обустройство парковочных мест, остаётся уложить вяжущий слой на проезжую часть.

Что касается улицы Тигина, то на участке между улицами Аврам Янку и Колумна готовится укладка связующего слоя, тротуары полностью обустроены; на участке между улицами Колумна и Митрополит Варлаам обустраивается тротуар и монтируется бордюр.

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