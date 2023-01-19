Продолжается ремонт тротуаров в историческом центре Кишинёва

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Тротуары были в разрушенном состоянии, так как не ремонтировались с момента их строительства.

На сегодняшний день работы завершены на следующих участках: улица Марии Чеботарь: участок ул. Александру чел Бун – ул. Колумна, нечётная сторона; участок ул. Александру чел Бун – ул. Колумна, чётная сторона; участок ул. Алексея Матеевича – ул. М. Когэлничану, нечётная сторона; участок ул. М. Когэлничану – ул. Алексея Щусева, чётная сторона, а также на улице Влайку Пыркэлаб: участок ул. Алексея Матеевича – ул. Александру Бернардацци, нечётная сторона.

Работы продолжаются на следующих участках: улица Марии Чеботарь: участок ул. Алексея Щусева – ул. Букурешть, чётная сторона – выполнено 30%; ул. Влайку Пыркэлаб: участок ул. Александру Бернардацци – ул. Михаила Когэлничану, выполнено 30%; участок ул. Михаила Когэлничану – ул. Алексея Щусева, выполнено 20%; ул. Михая Эминеску: участок ул. Митрополита Варлаам – ул. Колумна, выполнено 20%.

Наряду с ремонтом тротуаров предусмотрено также обустройство парковочных мест. Проект предусматривает восстановление тротуаров на пяти улицах в историческом центре Кишинёва: ул. Алексея Матеевича, ул. Михаила Когэлничану, ул. Михая Эминеску, ул. Влайку Пыркэлаб, ул. Марии Чеботарь.

Стоимость проекта составляет 126 млн леев, деньги выделены из муниципального бюджета. Проект должен быть реализован к декабрю 2023 года.

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