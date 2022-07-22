Продолжается ремонт тротуаров на улице Сармизеджетуза

Речь идет об отрезке от бульвара Куза-Водэ до бульвара Дечебал.
Работы предполагают укладку тактильного покрытия на пешеходных переходах и возле остановок общественного транспорта, обустройство парковочных мест и подъездных дорог во дворах, обустройство зелёных зон и чистка деревьев, установку городской мебели.
В завершение проезжая часть улицы Сармизеджетуза будет заасфальтирована.
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