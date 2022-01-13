Продолжается ремонт тротуаров и улиц в историческом центре столицы

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По словам генерального примара Иона Чебана, на улице А. Щусева на данный момент плитка уложена на участках ул. В. Пыркэлаб – ул. А. Пушкина, ул. А. Пушкина – ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони – ул. Н. Йорга.

В настоящее время работы по ремонту тротуара ведутся на участке ул. М. Эминеску – ул. Н. Йорга.

На улице А. Бернардацци работы ведутся на отрезке от ул. В. Александри до ул. В. Пыркэлаб. Укладывается тротуарная плитка, устанавливаются бордюры, разграничиваются парковочные места, – уточнил градоначальник.

Всего на улице Бернардацци будет обустроено около 273 парковочных мест, будет реабилитирована проезжая часть, а также установлена современная система освещения.

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