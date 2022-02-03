Продолжается ремонт тротуара на улице Ливиу Деляну в секторе Буюканы

0

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время работы по восстановлению тротуара ведутся на участке от улицы Н. Костин до улицы Алба-Юлия.

По его словам, здесь будет уложено новое покрытие, установлена уличная мебель, обустроены велосипедные дорожки и парковочные места для автомобилей, а также модернизировано уличное освещение.

Работы по модернизации тротуара также включают в себя обустройство прилегающей зелёной зоны.

В прошлом году после демонтажа и вывоза киосков с этой улицы был восстановлен тротуар от Балканского шоссе до улицы Н. Костин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.