Продолжается ремонт тротуара на улице Ливиу Деляну в секторе Буюканы

Продолжается ремонт тротуара на улице Ливиу Деляну в секторе Буюканы

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время работы по восстановлению тротуара ведутся на участке от улицы Н. Костин до улицы Алба-Юлия.

По его словам, здесь будет уложено новое покрытие, установлена уличная мебель, обустроены велосипедные дорожки и парковочные места для автомобилей, а также модернизировано уличное освещение.

Работы по модернизации тротуара также включают в себя обустройство прилегающей зелёной зоны.

В прошлом году после демонтажа и вывоза киосков с этой улицы был восстановлен тротуар от Балканского шоссе до улицы Н. Костин.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md