Продолжается ремонт столичной улицы Александру чел Бун

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В настоящее время на улице Александру чел Бун ведутся работы по установке бордюра и подготовке к укладке плитки на тротуаре на отрезках от ул. Измаильской до ул. Болгарской и от ул. С. Лазо до ул. М. Чеботарь. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что проведено выравнивание полотна на проезжей части и укладывается щебень.

На отрезке от ул. Тигина до ул. Болгарской проложена ливневая канализация. Параллельно ведутся работы по электросетям: прокладка подземных кабелей и установка столбов.

– На данный момент строится многоэтажный дом, который предстоит подключить к магистральным сетям, но нет согласованной и утвержденной документации. Таким образом, требуется проложить необходимые сети для подключения дома к коммуникациям, чтобы не допустить вмешательства после укладки асфальта, – отметил Чебан.

Также, по словам градоначальника, сохраняется проблема строительства самовольных пристроек фасадов, сужающих минимальную нормативную ширину тротуаров для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в связи с ситуацией в регионе, в Молдове больше не производится тактильная тротуарная плитка, поэтому ведется поиск производителей из-за рубежа, что замедлит процесс укладки плитки.

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