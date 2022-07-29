Продолжается ремонт подземного перехода на пересечении бульваров Дачия, Дечебал и Траян

Продолжается ремонт подземного перехода на пересечении бульваров Дачия, Дечебал и Траян

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, уже выполнены демонтажные работы внутри и снаружи, оштукатурены стены лестницы со стороны бульвара Дечебал и внутри перехода.

На данный момент ведутся работы по оштукатуриванию стен со стороны бульвара Траян.

– Проект предполагает реабилитацию перехода, лестниц снаружи и тротуаров. Также в непосредственной близости от объекта будет обустроен мини-сквер – новая зона отдыха с зелёными насаждениями, мебелью и освещением, – уточнил градоначальник.

На сегодняшний день в столице уже отремонтировано 10 подземных переходов, ещё 5 находятся в процессе реабилитации.

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