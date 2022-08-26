Продолжается ремонт подземки на пересечении бул. Штефана чел Маре–Крянгэ–Каля Ешилор

Продолжается ремонт подземки на пересечении бул. Штефана чел Маре–Крянгэ–Каля Ешилор

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на данный момент отремонтированы лестницы у 6 входов в подземный переход, а также обустроены пандусы для людей с особыми потребностям. Вскоре будут установлены поручни.

В настоящее время ведутся работы по нанесению терракотовой плитки у ступеней. Проект ремонта также включает: нанесение терракотовой плитки на стены внутри перехода, ремонт потолка, монтаж системы освещения, установка камер видеонаблюдения, установка фотопанелей, – отметил генпримар.

Кроме того, завершаются работы по восстановлению подземного перехода на улице Каля Ешилор, 2. Здесь были установлены колонки для воспроизведения музыки.

На сегодняшний день 75% столичных подземных переходов уже отремонтированы, остальные находятся в стадии реабилитации.

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