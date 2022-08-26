Продолжается ремонт подземки на пересечении бул. Штефана чел Маре–Крянгэ–Каля Ешилор

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на данный момент отремонтированы лестницы у 6 входов в подземный переход, а также обустроены пандусы для людей с особыми потребностям. Вскоре будут установлены поручни.

В настоящее время ведутся работы по нанесению терракотовой плитки у ступеней. Проект ремонта также включает: нанесение терракотовой плитки на стены внутри перехода, ремонт потолка, монтаж системы освещения, установка камер видеонаблюдения, установка фотопанелей, – отметил генпримар.

Кроме того, завершаются работы по восстановлению подземного перехода на улице Каля Ешилор, 2. Здесь были установлены колонки для воспроизведения музыки.

На сегодняшний день 75% столичных подземных переходов уже отремонтированы, остальные находятся в стадии реабилитации.

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