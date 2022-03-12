Продолжается ремонт парка на пересечении улиц Д. Рышкану и А. Сахарова (ФОТО)

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В настоящее время там обустраивают пешеходные аллеи, установлена система общественного освещения и почищены деревья. Вдоль зелёной зоны обустроены парковочные места.

Параллельно создаются парковочные места и в районе парка «Думитру Рышкану» на улице Браништий, это первый этап модернизации зелёной зоны.

На втором этапе мы намерены реабилитировать парк, провести в нём работы по обустройству зоны отдыха и велосипедных дорожек, реконструкции лестниц, модернизации спортивной зоны, ремонту тротуаров, подъездных путей и установке уличной мебели, – уточнил генпримар Ион Чебан.

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