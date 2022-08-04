Продолжается ремонт на улице Чуфля: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв напоминает, что в период со 2 по 9 августа перекрыто дорожное движение по улице Чуфля. Данная мера связана с ремонтом ливневой канализации.

Второй этап работ начинается в пятницу, 5 августа. Будет перекрыто дорожное движение от бул. Штефана чел Маре до бул. Дачия.

В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбусы:

№2: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарина – бул. Дачия – бул. Траян и далее по установленному маршруту.

№22: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№28: бул. К. Негруцци – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

№30: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№34: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – площадь К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

№5: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№23: сокращается до ул. Букурешть с переходом на бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

№46: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля, назад по ул. 31 Августа.

№65: бул. Д. Кантемира – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели.

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