Продолжается ремонт на улице Чуфля: как будет ездить общественный транспорт

Примария муниципия Кишинёв напоминает, что в период со 2 по 9 августа перекрыто дорожное движение по улице Чуфля. Данная мера связана с ремонтом ливневой канализации.
Второй этап работ начинается в пятницу, 5 августа. Будет перекрыто дорожное движение от бул. Штефана чел Маре до бул. Дачия.
В связи с этим общественный транспорт будет курсировать следующим образом:
Троллейбусы:
- №2: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарина – бул. Дачия – бул. Траян и далее по установленному маршруту.
- №22: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
- №28: бул. К. Негруцци – бул. Штефана чел Маре – ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.
- №30: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
- №34: бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – площадь К. Негруцци и далее по установленному маршруту.
Автобусы:
- №5: бул. Штефана чел Маре – ул. В. Александри – ул. Букурешть – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
- №23: сокращается до ул. Букурешть с переходом на бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
- №46: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля, назад по ул. 31 Августа.
- №65: бул. Д. Кантемира – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал – ул. Трандафирилор – бул. Дачия и далее по установленному маршруту.
Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели.
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