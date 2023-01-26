Продолжается реконструкция сквера Кафедрального собора

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Накануне в Соборном парке было включено модернизированное освещение.



Реконструкция сквера на данном этапе включает обновление и строительство инженерных сетей, а также монтаж системы орошения, восстановление освещения и установку системы видеонаблюдения. В связи с погодными условиями работы временно приостановлены.

– Сквер Кафедрального собора не ремонтировался никогда. К сожалению, парк в самом центре столицы оставался неухоженным в течение многих лет, – отметил генпримар Ион Чебан.

Также этой осенью были реабилитированы фонтаны, которые подключат весной.

Деньги на ремонт парка выделены из муниципального бюджета, а часть суммы предоставил совет уезда Бузэу на основании подписанного с примарией Кишинёва соглашения о сотрудничестве.

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