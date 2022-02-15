Продолжается реабилитация ещё одного сквера на Ботанике

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По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, проект по реабилитации зоны на пересечении улицы Николае Титулеску и бульвара Дечебал осуществляется в сотрудничестве с румынским уездом Бузэу.

– Эта зелёная зона много лет была заброшена. Недавно вдоль реабилитированных пешеходных аллей установили скамейки и камеры видеонаблюдения. Впоследствии появятся урны, будут подключены системы полива и освещения. Также здесь будет обустроено зелёное пространство и установлен памятник Николае Титулеску, – рассказал градоначальник.

Помимо этого, будут завершены работы по ремонту близлежащего подземного перехода: здесь уже восстановлены лестницы, стены и потолок, обустроен пандус для людей с ограниченными возможностями, модернизирована система освещения и установлены камеры видеонаблюдения. Предстоит завершить ремонт стен и установить панно с изображениями парка «Долина роз».

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