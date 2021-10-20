Продолжается реабилитация аллеи на бульваре Григоре Виеру

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Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, обустроен участок аллеи от улицы Албишоара до улицы Романэ. В дальнейшем здесь будет благоустроена зелёная зона и посеяна трава.

В настоящее время ведутся работы от улицы Романэ до Памятника Героям-Комсомольцам на улице Иерусалимской, где рабочие укладывают плитку. По всей аллее установят уличную мебель.

– Это второй этап работ по восстановлению аллеи на бульваре Григоре Виеру. На первом по периметру всей аллеи установили систему полива, освещение и камеры видеонаблюдения, а также отремонтировали и покрасили забор с обеих сторон, – уточнил градоначальник.

На третьем этапе реабилитации объекта в сотрудничестве с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) будет отремонтирована последняя часть аллеи – от улицы Иерусалимской до пешеходной улицы Еуджена Дога.

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