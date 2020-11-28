Продолжается озеленение Кишинёва: Ион Чебан с приглашёнными послами высадил деревья в центре столицы (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе с послами, аккредитованными в Кишинёве, и представителями дипломатических миссий посадил деревья в центре столицы – на улицах Александра Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

Посол США в РМ Дерек Хоган отметил, что был рад приглашению со стороны градоначальника и с удовольствием принял участие в этой акции.

В свою очередь, посол Латвии в РМ Улдис Микутс подчеркнул, что озеленение города – это благое начинание и хороший способ сплотить людей.

Ион Чебан в ответ поблагодарил дипломатов и всех, кто откликнулся на призыв сделать Кишинёв ещё более зелёным и красивым городом, приняв участие в высадке деревьев.

Сегодня в секторах столицы высажено в общей сложности более 3 000 деревьев, и кампания продолжится на следующей неделе. На данный момент посажено около 58 000 деревьев. Наша цель – высадить в столице 100 000 деревьев. Я хочу, чтобы Кишинёв был зелёным городом с новыми деревьями, городом, в котором хочется жить и которым мы гордимся, – заявил генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.