Продолжается обустройство столичного парка «Ла извор»

Продолжается обустройство столичного парка «Ла извор»

Генеральный примар муниципия Ион Чебан проинспектировал парк «Ла извор» на Скулянке.

– Здесь ведётся полная реконструкция и обустройство многочисленных спортивных площадок. За последние 3 года парк модернизировался поэтапно, ещё предстоит обустроить зелёные зоны, где недавно была установлена система орошения, а также создать новые игровые и спортивные площадки, – рассказал Чебан.

Возле парка «Ла извор» также строится парковка вместимостью около 400 мест.

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