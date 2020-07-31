Продолжается обустройство аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын

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Проект по модернизации аллеи на участке улиц Алеку Руссо – Ион Думенюк в секторе Чеканы был представлен накануне муниципальным проектным институтом “CHIȘINĂUPROIECT”. Как отметил генпримар Кишинева Ион Чебан, ремонтные работы начнутся в августе и будут проводиться постепенно по участкам, чтобы не создавать дискомфорта жителям, проживающим поблизости.

– Обустройство аллеи длиной 2500 м и шириной 28 м направлено на повышение уровня комфорта и обеспечение благоприятных условий для отдыха жителей сектора Чеканы, – сказал глава столицы.

Проект обустройства аллеи предусматривает: восстановление пешеходных дорожек, замену асфальта на главной аллее, обустройство велосипедной трассы, детских и спортивных площадок, зон отдыха для молодежи, а также зон для размещения бюстов известных личностей. Кроме того, будут установлены два питьевых фонтана, скамейки и мусорные урны, оборудованы места для парковки велосипедов, налажено уличное освещение и система орошения.

На пешеходных дорожках будет нанесена разметка, указывающая направление движения, а для привлечения внимания велосипедную дорожку обозначат другим цветом. Все подъездные пути будут адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время на аллее Мирча чел Бэтрын по периметру улицы Петру Заднипру – Игорь Виеру ведутся работы над восстановлением проезжей части. Ранее была реабилитирована аллея от улицы Игорь Виеру до улицы Ион Думенюк.

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