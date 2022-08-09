Продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах Кишинёва

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По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, осуществляются ремонт сетей и крыш, а также замена окон на лестничных клетках.

– На данный момент капитальный ремонт завершён по 38 адресам: крыша — 8 адресов, сети – 20 адресов, окна — 10 адресов. Работы ведутся в 27 домах: крыша — 13 адресов, сети – 4 адреса, окна — 10 адресов. Всего в этом году капитальный ремонт будет осуществлён в 75 жилых домах, – уточнил градоначальник.

Сумма контракта на эти работы составляет 21 миллион леев, деньги предусмотрены в муниципальном бюджете. Адреса отобраны в соответствии с запросами кишинёвцев.

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