Продолжается капитальный ремонт бульвара Мирча чел Бэтрын

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На бульваре Мирча чел Бэтрын, от улицы А. Руссо до улицы П. Заднипру, укладывают последний слой асфальта. Комплексный ремонт главного бульвара сектора Чеканы не проводился более 20 лет.

Работы по восстановлению бульвара включали смену бордюра, фрезеровку старого асфальтобетона, укладку первого слоя асфальта, ремонт тротуаров, поднятие канализационных люков до уровня дороги. Далее будут отремонтированы въезды во дворы и обустроены парковки.

Также будет проведён ямочный ремонт и обработка по технологии Slurry Seal участка от улицы П. Заднипру до улицы Проф. И. Думенюк.

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