Продолжается благоустройство лесопарка «Бутояш»: реабилитирована территория возле улицы Н. Костин

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Примария продолжает благоустройство зон с зелёными насаждениями в столице.

Так, по словам генпримара Иона Чебана, в настоящее время ведётся работа над строительством Зелёного театра на пересечении улиц Н. Костин и О. Гибу, а также над монтажом системы освещения в лесопарке «Бутояш».

Продолжаются работы по обустройству пешеходной аллеи, которая соединит улицу О. Гибу с улицей Л. Деляну, выход на Балканское шоссе. Впоследствии эта дорожка будет продлена до улицы Каля Ешилор, что облегчит пешеходный доступ к парку «Ла Извор», – рассказал градоначальник.

По завершении этих работ в парке установят уличную мебель (скамейки и урны для мусора).

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