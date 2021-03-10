Продлён срок возврата НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий

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Государственная налоговая служба сообщает, что после внесения изменений в законодательство срок действия Программы возврата НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от стихийных бедствий, был продлен до сентября 2021 года включительно.

Таким образом, сельхозпроизводители, пострадавшие от стихийных бедствий, могут получить обратно НДС за январь-сентябрь 2021 года, если они уплатили подоходный налог, обязательные взносы государственного социального страхования, подлежащие уплате работодателем, и обязательные взносы медстрахования, подлежащие уплате сотрудниками. Для этого необходимо подать заявление в соответствии с образцом в Главное управление налогового администрирования послеоперационного налогового контроля или Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков. Его также можно отправить на адрес электронной почты с приложением электронной подписи.

Скорректированные правовые положения дают возможность пострадавшим сельскохозяйственным производителям получить возмещение сумм НДС в пределах максимального порогового значения, подлежащего возмещению, которое включает налоги, пошлины и взносы, начисленные и уплаченные в связи с выплатой заработной платы и земельным налогом на участки сельскохозяйственного назначения.

Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков воспользоваться установленной законом возможностью и потребовать возврата суммы НДС, пишет moldpres.md.

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