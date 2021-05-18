Продление патентов, отмена Закона о миллиарде, поддержка местных производителей: какие экономические инициативы выдвинули социалисты в парламенте X созыва (ВИДЕО)

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Фракция ПСРМ выдвинула в парламенте X созыва 111 экономических инициатив. Около 90 из них были приняты. О главных на брифинге для прессы рассказал депутат Партии социалистов Петру Бурдужа.



В частности, социалисты добились продления деятельности по патенту до 31 декабря 2022 года, выступили с инициативой создания 16 промышленных платформ в районах страны, разработали законопроекты об упрощении процедуры закупки вакцины от COVID-19 и об освобождении от уплаты сборов при приобретении прививок.

Дважды фракция ПСРМ выдвинула в парламенте Закон об отмене так называемого Закона о миллиарде. Оба раза он был принят, однако в первый раз решение аннулировал КС, а во второй закон не промульгировала Майя Санду.

– Это значит, что граждане будут и далее возвращать украденные деньги. Майя Санду считает, что это – самое правильное решение. У нас больше нет вопросов, почему в 2014 и 2015 годах она голосовала за это, – сказал Бурдужа.

Не промульгировала Санду и предложенный социалистами Закон о компенсировании расходов граждан на электричество в апреле и мае текущего года. Отклонила она и решение, дававшее временно исполняющему обязанности правительству право подписания международных договоров, в результате чего страна осталась без двух важных грантов.

По инициативе ПСРМ были упрощены условия участия в программе “Первый дом”, а список потенциальных бенефициаров был расширен. Ряд проектов был направлен в поддержку местных производителей, включая Закон №60 “О внутренней торговле”. Он устанавливал обязательную норму для торговых сетей, в которых доля товаров отечественного производства составляла бы не менее 50%. Однако Майя Санду не промульгировала и его, что вызвало разочарование местных производителей.

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