Продление каникул и ситуация в школах: депутаты ПДС отказались заслушать на заседании министра образования

Продление каникул и ситуация в школах: депутаты ПДС отказались заслушать на заседании министра образования

Депутаты ПДС не поддержали инициативу фракции Блока коммунистов и социалистов о проведении слушаний с участием министра образования Анатолия Топалэ.  

Как отметила депутат БКС Диана Караман, оппозиция хочет узнать, как обстоит ситуация в школах в контексте пандемического и энергетического кризиса. Парламентское большинство, однако, отклонило предложение фракции Блока коммунистов и социалистов.

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