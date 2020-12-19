Продление бульвара Мирча чел Бэтрын, ремонт улиц и зелёных зон: проекты примарии на 2021 год для Чекан

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Сегодня состоялось обсуждение бюджета муниципия Кишинёв и приоритетных проектов на будущий год для сектора Чеканы.

Как отметил генпримар Ион Чебан, в нынешнем году муниципалитету удалось запустить капитальный ремонт аллеи Мирча чел Бэтрын и ремонт подземного перехода по ул. А. Руссо 59/4. На 2021 год столичная примария предлагает Чеканам следующие крупные проекты:

– восстановление прилегающей к аллее Мирча чел Бэтрын территории;

– обустройство лесопарка “Рышкань” в сотрудничестве с претурой сектора Рышкановка;

– восстановление территории у въезда в город;

– продление бульвара Мирча чел Бэтрын и троллейбусной линии до улицы Буковина;

– начало капитального ремонта улицы Индустриальной.

Кроме того, в секторе Чеканы на некоторых перекрёстках будут отремонтированы светофоры, обустроены зелёные зоны, такие как: сквер с панорамным видом на улице Мария Драган (II этап) и обустройство прилегающего участка на улице Джинта Латинэ. Также предусмотрены работы во дворах, ремонт тротуаров, подъездных дорог и других объектов, – рассказал градоначальник.

Напомним, накануне примария Кишинёва представила свои планы на 2021 год для сектора Ботаника.

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