Проделки стихии: сильный ветер сломал новогоднюю ёлку в Кагуле и повалил рекламный щит в столице (ВИДЕО)

Проделки стихии: сильный ветер сломал новогоднюю ёлку в Кагуле и повалил рекламный щит в столице (ВИДЕО)

Оба инцидента произошли минувшим вечером. 

В Молдове со вчерашнего дня бушует ветер, который принёс уже немало бед. Так, из-за сильных шквалов на главной площади в Кагуле была сломана новогодняя ёлка, передаёт protv.md.

Кроме того, на улице Измаил в центре столицы сильный ветер повалил рекламный щит. Конструкция упала прямо на припаркованную машину Toyota. Автомобиль получил технические повреждения.

Ранее мы сообщали, что самолёт из Стамбула не смог приземлиться в Кишинёве из-за сильного ветра, а таможенный пункт паромного типа “Моловата” приостановил деятельность по этой же причине.

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