Проделки подростка в Рыбнице: украл велосипед, попал на нём в ДТП, сбежал из больницы

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Накануне к правоохранителям обратилась 46-летняя жительница Рыбницы. Женщина рассказала, что из подъезда пропал горный велосипед. Чуть позже недалеко от места кражи 11-летний мальчик поцарапал автомобиль. Как выяснили правоохранители, ДТП школьник совершил на том самом велосипеде.

Как выяснилось, этот подросток уже давно знаком милиционерам: бродяжничает, состоит на учёте в ИДН. Мальчик признался: утром, пока мама спала, отправился погулять. Зашёл в подъезд, где ночевал несколько раз, увидел два велосипеда – детский и горный. Взял тот, что больше.

Когда увидел милиционеров, решил симулировать эпилептический припадок: врезался в машину, упал с велика. В больнице врачи заключили: ребёнок здоров, но оставили его в детском отделении. Правда, через пару часов из больницы он сбежал. Сотрудники ИДН нашли мальчика в парке. Привели его домой. Там их встретила его нетрезвая мама, которая ругалась с соседкой.

Женщину доставили в Рыбницкий ОВД. Пока с ней работали правоохранители, мальчик находился в школе-интернате. За ненадлежащее воспитание сына она будет привлечена к админответственности. Ей придётся заплатить очередной штраф. Помимо этого, на любительницу поскандалить с соседями составили протокол за мелкое хулиганство.

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