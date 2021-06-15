Продавали справки водителям: в Бельцах и Фалештах задержали нечистых на руку медработников

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Группу работников системы здравоохранения из Бельц и Фалешт подозревают в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, они наладили схему продажи медицинских справок, необходимых для получения водительского удостоверения.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, 78-летний врач из Фалешт и 42-летняя сотрудница страховой компании из Бельц вместе с другими посредниками из системы здравоохранения выдавали медицинские документы водителям в период с декабря 2020 года до настоящего времени. За свою «услугу» они получали от 600 до 1500 леев.

В результате следственных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать круг подозреваемых, после чего в их домах, автомобилях и офисах были проведены обыски. Были изъяты вещественные доказательства, а также деньги, полученные преступным путём.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере до 200 000 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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