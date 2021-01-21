Продавали “оберег” от госпроверок: в Кишинёве задержаны двое мошенников

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Офицеры Национального антикоррупционного центра задержали двух мужчин по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, столичный экономический агент, будучи под давлением, ежемесячно отдавал злоумышленникам 10 000 леев, что якобы защищало его от проверок надзорных органов.

По словам осведомителя, который на данный момент является администратором столовой по улице Узинелор, вымогательство началось в прошлом году, когда бывший сотрудник одной из баз, расположенной неподалёку, предложил “защиту” от внезапных проверок госорганов. Мужчина сказал, что у него есть “связи” в полиции, Нацагентстве по безопасности пищевых продуктов, Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям и в других надзорных органах. Он убедил предпринимателя, что договорится о том, чтобы к нему не приходили с проверками, а в случае обнаружения каких-либо несоответствий – не штрафовали. За эту “услугу” он потребовал выплачивать ежемесячно по 10 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Осведомитель успел передать мошенникам 27 000 леев. Подозреваемых задержали при получении очередной суммы денег. Их поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы или крупный штраф.

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