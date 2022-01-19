Продавали наркотики в Молдове: двое украинцев получили по 7,5 лет тюрьмы

0

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам доказала в суде причастность двух граждан Украины к незаконному обороту наркотиков. Инстанция приговорила виновных к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

После отбытия наказания граждан депортируют на родину. Доходы от их незаконной деятельности будут конфискованы.

Иностранцы были задержаны летом 2021 года. Гражданку Украины поймали с поличным в лесополосе в Кишинёве, когда она зарывала в землю пакет с наркотиками для последующего распространения курьерами. Женщина периодически приезжала из Украины в Молдову на две недели. Её сообщник работал в столице.

В результате обысков полиция обнаружила и изъяла в большом количестве «соль», марихуану, метадон, другие психотропные вещества (в том числе сушёные грибы). Согласно материалам дела, обвиняемые входили в состав организованной преступной группы. В настоящее время ведётся уголовное расследование в отношении ещё одного участника наркогруппировки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.