Продавали наркотики через Telegram: двое мужчин задержаны с поличным

Продавали наркотики через Telegram: двое мужчин задержаны с поличным

Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 22 и 25 лет из Дрокиевского и Сорокского районов, подозреваемых в продаже наркотиков через Telegram. Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. 

По данным полиции, один из фигурантов дела работал таксистом. Параллельно, передвигаясь по городу, он прятал “закладки”. Во время доставки очередного заказа он попал на камеру видеонаблюдения, установленную во дворе дома на Ботанике.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным. В их автомобиле полицейские обнаружили 87 пакетиков с белым веществом, похожим на наркотики. Их стоимость на чёрном рынке составляет 50 тысяч леев. Найденное было изъято и направлено на экспертизу. 

Подозреваемые признали свою вину. Им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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