Продавали наркотики через Telegram: двое мужчин задержаны с поличным

Продавали наркотики через Telegram: двое мужчин задержаны с поличным

Сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 30 и 33 лет, подозреваемых в продаже наркотиков через приложение Telegram. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. 

По данным пресс-службы ГИП, подозреваемые были задержаны с поличным, когда делали “закладки”, которые в дальнейшем должны были быть проданы потенциальным покупателям. При них было найдено 36 пакетиков с наркотиками типа PVP и амфетамин. Кроме того, во время обыска у одного из подозреваемых было обнаружено и изъято 300 граммов PVP, пакетики и весы. 

Найденные объекты были направлены на экспертизу. Стоимость наркотиков на чёрном рынке превышает 200 тысяч леев.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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