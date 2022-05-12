Продавали наркотики через Telegram: двое мужчин задержаны с поличным

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Сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 30 и 33 лет, подозреваемых в продаже наркотиков через приложение Telegram. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы ГИП, подозреваемые были задержаны с поличным, когда делали “закладки”, которые в дальнейшем должны были быть проданы потенциальным покупателям. При них было найдено 36 пакетиков с наркотиками типа PVP и амфетамин. Кроме того, во время обыска у одного из подозреваемых было обнаружено и изъято 300 граммов PVP, пакетики и весы.

Найденные объекты были направлены на экспертизу. Стоимость наркотиков на чёрном рынке превышает 200 тысяч леев.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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