Продавали наркотики через Telegram: двое юношей задержаны с поличным

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Двое жителей Кишинёва 17 и 19 лет были задержаны по подозрению в распространении наркотиков.

По данным полиции, подозреваемые разработали и внедрили схему по распространению наркотиков через приложение Telegram. “Запрещёнку” передавали “курьерам”, которые, в свою очередь, развозили вещества по всей стране.

Подозреваемых поймали с поличным, когда они делали “закладки”. Во время обысков у них нашли марихуану, кокаин и гашиш. Стоимость изъятого превышает 700 000 леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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