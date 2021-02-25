Продавала наркотики сельчанам: жительница Суклеи пойдёт под суд

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45-летняя жительница Суклеи обвиняется в незаконном сбыте и приготовлении наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает novostipmr.com, летом прошлого года оперативники провели “проверочную закупку”. Находясь у себя дома, обвиняемая продала мужчине шприц с наркотическим средством – метамфетамин. При обыске в квартире оперативники обнаружили ещё один шприц с наркотическим веществом, приготовленным для следующей продажи.

На предварительном следствии обвиняемая была заключена под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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