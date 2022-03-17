Продавал “соль” через Telegram: в столице задержали наркодилера (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции Ботаники задержали на бульваре Траян подозрительного мужчину и сопроводили в участок.

23-летний гражданин признался, что при себе имел наркотики, и передал пакет с 10 дозами запрещённого вещества. Молодой человек рассказал, что должен был спрятать “соль” в тайниках, а клиентов находил в приложении Telegram.

Впоследствии в доме мужчины провели обыск, где нашли ещё 300 пакетиков с запрещёнными веществами стоимостью около 17 000 леев. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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