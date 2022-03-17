Продавал “соль” через Telegram: в столице задержали наркодилера (ВИДЕО)

Продавал “соль” через Telegram: в столице задержали наркодилера (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Ботаники задержали на бульваре Траян подозрительного мужчину и сопроводили в участок. 

23-летний гражданин признался, что при себе имел наркотики, и передал пакет с 10 дозами запрещённого вещества. Молодой человек рассказал, что должен был спрятать “соль” в тайниках, а клиентов находил в приложении Telegram.

Впоследствии в доме мужчины провели обыск, где нашли ещё 300 пакетиков с запрещёнными веществами стоимостью около 17 000 леев. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md