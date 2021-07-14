Продавал наркотики дома: в столице задержали нарушителя

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Сотрудники полиции получили информацию о том, что в квартире одного из домов на Буюканах продают наркотики.

При обыске у 24-летнего ранее судимого гражданина обнаружили упаковку с растительным наркотическим веществом и самодельное устройство для употребления наркотиков. Стоимость изъятого оценили в 10 000 леев.

Согласно действующему уголовному законодательству, мужчине грозит от года до 6 лет тюрьмы.

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