Продавал наркотики дома: в столице задержали нарушителя

Продавал наркотики дома: в столице задержали нарушителя

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в квартире одного из домов на Буюканах продают наркотики.

При обыске у 24-летнего ранее судимого гражданина обнаружили упаковку с растительным наркотическим веществом и самодельное устройство для употребления наркотиков. Стоимость изъятого оценили в 10 000 леев.

Согласно действующему уголовному законодательству, мужчине грозит от года до 6 лет тюрьмы.

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