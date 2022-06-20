Продавал наркотики через Telegram: в столице поймали злоумышленника (ВИДЕО)

Продавал наркотики через Telegram: в столице поймали злоумышленника (ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя столицы, подозреваемого в продаже наркотиков через приложение Telegram. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. 

По данным пресс-службы столичной полиции, во время обыска в доме подозреваемого были обнаружены 6 пакетиков с белым веществом, а также банковские карты, самодельные устройства для употребления наркотиков и устройства для их упаковки. Найденные наркотики были изъяты и направлены на экспертизу.

Подозреваемого поместили под арест на 30 дней. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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