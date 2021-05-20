Продавал кокаин в машине: молдаванина задержали в Италии

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Гражданина Молдовы с наркотиками поймали на одной из улиц Милана.

Как пишет echipa.md со ссылкой на местную прессу, поздним вечером патрульные заметили машину, стоявшую “на аварийке”. Правоохранители решили проследить за авто. Вскоре подъехал ещё один автомобиль, из которого вышел водитель, направился к банкомату и снял деньги. Затем мужчина сел в машину молдаванина, в этот момент их задержала полиция.

В автомобиле нашего соотечественника нашли 30 граммов кокаина и 1 125 евро наличными. В кармане 41-летнего “клиента” также нашли наркотическое вещество.

Расследование случившегося продолжается.

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