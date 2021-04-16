Продавал “экстази” на рабочем месте: задержан сотрудник АГУ (ФОТО, ВИДЕО)

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Наблюдение за противозаконной деятельностью сотрудника Агентства государственных услуг велось в течение двух месяцев. Как выяснилось, 31-летний мужчина продавал таблетки “экстази” прямо на рабочем месте.

Мужчина сам употреблял запрещённые вещества. В момент задержания при нём было обнаружено 20 таблеток “экстази”, а в его доме и автомобиле – ещё 539 таблеток стоимостью около 200 000 леев.

В настоящее время он находится под домашним арестом. В случае обвинительного приговора мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

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