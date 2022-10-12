Продавал диагнозы: в Дрокии задержали нечистого на руку врача

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Главу отделения семейных врачей подозревают в пассивной коррупции. Согласно материалам дела, врач получал взятки за фейковые диагнозы. “Пациенты” платили ему от 100 до 200 евро за каждую справку.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, с июня 2022 года глава отделения выдавал фейковые справки, в которых указывал, что пациенту требуется срочное лечение за границей. Это все происходило в период, когда Агентство госуслуг выдавало паспорта только в срочном порядке, в том числе, если требуется медицинская помощь за пределами страны. Таким образом, некоторые граждане получили паспорта в срочном порядке на основе фейковых медицинских заключений, которые выдавал подозреваемый.

Прокуроры и сотрудники НАЦ провели обыски в доме и кабинете врача. Были изъяты медицинские карты, журналы, справки и телефоны. Все обстоятельства дела выясняются.

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