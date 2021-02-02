Продала ценные вещи из съёмной квартиры: в столице поймали ушлую воровку (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Кишинёва, подозреваемую в краже вещей из съёмной квартиры.

Инцидент произошёл 26 января. С заявлением в полицию обратилась 32-летняя женщина, которая рассказала, что из её квартиры на улице Николая Тестимицану, которую она сдавала в аренду, были украдены все ценные вещи.

В ходе расследования полиция выяснила, что подозреваемая нашла в Интернете объявление о том, что сдаётся квартира. Затем сняла её на 24 часа, а за это время вытащила все ценные вещи и продала их покупателю, которого также нашла по Интернету. Так, были проданы: стиральная машина, телевизор, wi-fi роутер, пылесос, сушилка для одежды, утюг, гладильная доска и ковёр. Сумма ущерба составила 12 300 леев.

Подозреваемую идентифицировали и доставили в инспекторат полиции. Там она рассказала, что всё украденное продала и получила прибыль в размере 2 000 леев. Вещи были найдены, вскоре их вернут владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновной грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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