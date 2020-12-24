Продают квартиры и переезжают в частные дома: как пандемия повлияла на рынок недвижимости

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После карантина жители Кишинёва стали массово продавать свои квартиры и покупать взамен частные дома. По данным компаний по недвижимости, продажи таунхаусов и частных домов выросли втрое по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, эксперты прогнозируют рост цен на квартиры.

По данным эксперта Даниела Ионицэ, в третьем квартале этого года был установлен абсолютный рекорд продаж частных домов в Кишиневе. Таким образом, в июле-сентябре было продано 542 дома, что почти вдвое превышает средний показатель за последние восемь лет, когда ежеквартально продавались около 300 домов, передаёт publika.md.

Эксперты считают, что рост интереса к частным домам обусловлен пандемией. Люди хотят больше личного пространства, а те, кто не хочет отказываться от городских условий, предпочли таунхаусы. Цена таунхауса ровна цене трехкомнатной квартиры, но вместе с таунхаусом покупатель приобретает личный гараж и двор.

По словам агента по недвижимости Михаила Жалбэ, излюбленными пригородами в муниципии Кишинев были и остаются Думбрава и Бэчой. Цены на дома в белом варианте начинаются от 70 тысяч евро.

Эксперты считают, что в ближайшие годы высокий спрос на частные дома продолжится, поэтому застройщики будут сосредоточены на этой нише.

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