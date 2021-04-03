Процесс пошёл: жители Кишинёва активно записывают детей в первый класс через онлайн-платформу

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В первый же день записи детей в первый класс на escoala.chisinau.md было подано более 2300 онлайн-заявок. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что все запросы будут проанализированы в том порядке, в котором они были получены.

Регистрация осуществляется бесплатно онлайн на платформе escoala.chisinau.md, доступ к которой также можно получить по адресу educatieonline.md. Взрослым необходимо прикрепить заявление, копию удостоверения личности родителя/законного представителя ребенка и копию свидетельства о рождении ребенка.

Также в начале 2021 учебного года для создания личного дела ученика родитель должен представить в учебное заведение:

• медицинскую карту;

• 2 фотографии ребенка (размер 3 х 4 см);

• отчет о физическом, социально-эмоциональном, умственном развитии, языке и общении, а также о развитии способностей к обучению и навыков по окончании подготовительной группы (для детей, посещавших дошкольные учреждения);

• положительное решение муниципальной школьной комиссии относительно зрелости для обучения в школе детей, не достигших 7-летнего возраста к началу учебного года и не посещавших подготовительную группу учреждения дошкольного образования.

Психологическое обследование детей будут проводить специалисты Психосоциально-педагогического центра Главного управления образования, молодежи и спорта по предварительной записи по телефону: 022-270-667.

– Процедура записи детей в первый класс посредством платформы escoala.chisinau.md соответствует условиям и требованиям, установленным Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова. Кишинёв – единственное территориальное образование в республике, в котором есть такая возможность, – добавил Ион Чебан.

Первый этап приёма детей в первый класс продлится с 1 апреля по 11 июня. Второй этап пройдет с 14 июня по 30 августа этого года, он предполагает заполнение оставшихся свободных мест в школах, а также приём на свободные места детей из других школьных округов.

Для получения дополнительной информации родители могут позвонить по телефону (22) 20-16-09 (понедельник – пятница, с 08:00 до 17:00) или отправить сообщение по электронной почте: escoala@pmc.md.

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