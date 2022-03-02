Процесс перехода молдавско-украинской границы через КПП “Паланка-Маяки-Удобное” был упрощён

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После консультаций с украинскими коллегами было принято решение изменить стандартные операционные процедуры на пункте пересечения границы в Паланке. Об этом сообщил глава Пограничной полиции Росиян Василой.

Так, с 09.00 беженцы проходят шлагбаум на въезде в ППГ и направляются на контрольную полосу, где осуществляется пограничный и таможенный контроль со стороны четырёх пограничных структур. По завершении процедур автобусы направляются в центры распределения или размещения, передаёт Телеграм-канал Prima Sursă.

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