Процентная ставка по программе Prima Casa выросла до 11,47%

Государственная программа Prima Casa становится все более неподъемной для граждан. Базовая процентная ставка увеличилась на 2 процентных пункта и достигла 11,47%. Она будет применяться с 1 января 2023 года.

Летом 2022 года бывший министр экономики Серджиу Гайбу заявил о программе компенсации процентов в размере 1,35% в условиях, когда базовая ставка выросла до 9,47% с 4,12%. Согласно законодательству, базовая ставка по кредитам Prima Casa не может увеличиваться более чем на два процентных пункта.

До сих пор по программе Prima Casa было приобретено 8030 домов. Общая сумма кредитов, выданных банками, составляет 4,39 млрд леев, а общая сумма активных гарантий, предлагаемых государством, составляет 2,12 млрд леев, передает bani.md.

Из 8030 бенефициаров более 5500 семей и более 2500 одиноких молодых людей. Средний возраст бенефициаров — 31 год.

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