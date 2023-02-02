Процедуры рассмотрения уголовных дел будут упрощены

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Законопроект, предусматривающий пересмотр законодательства с целью упрощения процедур рассмотрения уголовных дел, приняли сегодня во втором чтении.

Согласно документу, существуют три упрощённые процедуры, направленные на повышение эффективности уголовного процесса: соглашение о признании вины, судебное соглашение в общественных интересах и рассмотрение дела на основании доказательств, полученных на этапе уголовного расследования. Таким образом, в случае заключения соглашения о признании вины обвиняемый сможет воспользоваться снижением на одну треть пределов наказания, пишет moldpres.md.

Судебное разбирательство на основании доказательств, полученных на этапе уголовного расследования, может иметь место только в том случае, если обвиняемый заявляет, что он полностью признаёт факты, указанные в обвинительном заключении, обвиняемый ходатайствует о приобщении новых доказательств или если доказательств о виновности подсудимого, полученных на этапе уголовного расследования, достаточно. В этом случае пределы наказания будут уменьшены на четверть.

Что касается судебного соглашения об общественном интересе, то оно будет применяться только к юридическим лицам за уклонение от уплаты налогов предприятий, учреждений и организаций, отмывание денег, активную коррупцию, коррупционную деятельность или взяточничество.

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