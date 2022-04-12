Пробуждается угроза

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Что стоит помнить о клещевом энцефалите?

Клещевой энцефалит – довольно распространённое заболевание, которое появляется в период пробуждения и активной жизнедеятельности клещей, то есть весной и летом.

Риски подцепить клеща довольно высоки в лесистых местностях, а также там, где растёт высокая трава. То есть гипотетически встретиться с кровососущим насекомым можно даже в парках.

Не каждый клещ таит в себе опасность. Однако знания о том, что собой представляет клещевой энцефалит, как с ним бороться, как предупредить и насколько быстро надо обращаться за помощью, позволят сохранить жизнь и здоровье. Нельзя забывать, что эта патология может стать причиной инвалидизации и даже гибели человека.

В чём суть болезни?

«Клещевой энцефалит – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, передающимися при укусе кровососущих насекомых, называемых иксодовыми клещами. Клещи являются основным резервуаром данной инфекции в живой природе, поэтому распространённость клещевого энцефалита тесно связана с ареалом обитания насекомых. На территории нашей страны клещи обитают везде», – рассказывает София Кремплевская, врач-педиатр.

Чем опасен клещевой энцефалит? «Попадая в организм человека, вирус клещевого энцефалита способен вызывать поражение центральной нервной системы, что проявляется высокой температурой, выраженной головной болью, тошнотой и рвотой, нарушением сознания, параличами мышц и судорогами. Поражение нервной системы может оказаться необратимым и существенно ухудшить качество жизни или привести к летальному исходу», – предупреждает специалист.

Защититься от инфекции

Во всём мире основным вариантом защиты от клещевого энцефалита называют своевременную вакцинацию. «Вакцина содержит инактивированный вирус клещевого энцефалита – такой вирус не способен провоцировать заболевание, но способен вызывать на себя реакцию иммунной системы, благодаря чему мы получаем иммунитет без заболевания», – рассказывает врач Кремплевская.

Важно понимать, что вакцинация от клещевого энцефалита не входит в список обязательных. Поэтому её предлагают только по показаниям или по желанию человека, который боится встречи с кровососущим. К числу таких особых показаний, отмечает София Кремплевская, относят:

выезд на территории, эндемичные по энцефалиту;

проживание в потенциально опасной зоне;

работа в сфере сельского хозяйства, носящая экспедиционный характер, работы по благоустройству, лесозаготовке и иные похожие виды деятельности.

Для прививки должны соблюдаться определённые правила, отмечает врач Кремплевская. «На момент вакцинации не должно быть острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострения хронических. Прививку нельзя делать людям с острыми аллергическими реакциями на какие-либо компоненты вакцины. Вакцинация противопоказана при аутоиммунных и онкологических заболеваниях, а также при беременности. После постановки вакцины следует избегать тяжёлых физических и эмоциональных нагрузок, переохлаждений, употребления спиртных напитков», – поясняет специалист.

Курс вакцинации складывается из двух введений препарата с интервалом от 1 до 7 месяцев (оптимальный интервал 5-7 мес.). При этом важно помнить, что курс вакцинации должен быть завершён не ранее, чем за месяц до вашей поездки в эндемичный район.

Если не успели с прививкой?

А что делать, если не успели с прививкой, а встреча с клещом произошла? Тут главное – не игнорировать проблему. Часто бывает так, что человек просто снимает с себя клеща и старается забыть о происшествии. В каких-то случаях последствий нет, так как насекомое было не заражено, а в каких-то могут появиться отдалённые последствия. И лечить их будет сложнее, результат же окажется непредсказуемым.

Поэтому если прививки нет, а клещ укусил, его обязательно надо сдать на анализ. При этом снимать клеща следует правильно. «Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Врачи дадут вам рекомендации, а также при необходимости направят на иммунотерапию. Предварительно следует сдать кровь на обнаружение антител. Соблюдение всех предписаний поможет предотвратить заражение, а также вовремя начать лечение, не допустив тяжёлого течения болезни», – рассказывает София Кремплевская.

Насекомое, отмечает врач, обязательно нужно сдать на анализ в течение первых двух дней после укуса. Причём паразит должен быть живым. Результат исследования будет через несколько дней. «При получении положительного анализа (заражённый клещ) необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью. Чем раньше вы начнёте лечение, тем выше вероятность положительного исхода», – предупреждает врач.

Также специалисты предупреждают, что, кроме клещевого энцефалита, можно заполучить после встречи с насекомым и другие заболевания. В списке проблем, которые могут возникнуть от укуса насекомого, говорит Кремплевская:

клещевой боррелиоз;

эрлихиоз;

анаплазмоз.

«Именно поэтому даже вакцинированному человеку важно своевременно обратиться к врачу при обнаружении факта присасывания или наползания клеща. Клеща не следует самостоятельно извлекать, раздавливать или выкидывать – его необходимо сохранить в чистой таре для проведения последующей вирусологической диагностики», – резюмирует специалист.

Анна Шатохина

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Как распознать укус клеща на теле?

С середины весны начинается сезон активности клещей. У этих насекомых активный период бывает не один раз в году, а два. Весенний начинается, когда температура воздуха достигает приблизительно +10 °C, а второй период активности наступает примерно в конце августа и длится до середины октября.

Наиболее частыми местами присасывания клещей к человеку являются область ушей, грудь, подмышки, шея, паховая область, живот и поясница.

Какие признаки укуса?

Место укуса, в зависимости от возраста человека, состояние здоровья, вида клеща, длительности его пребывания на теле и т. д., может иметь разные признаки. Сильное проявление укуса может возникать у пожилых людей, детей, а также лиц, страдающих аллергиями и иммунодефицитными состояниями. В остальных случаях укус клеща может быть безболезненным, многие часто не замечают его даже после того, как клещ отвалился от кожи.

Как правило, место укуса проявляется покраснением округлой формы, которое не превышает одного сантиметра. Оттенок покраснения может быть от розоватого цвета до темно-красного в зависимости от проявления местной аллергической реакции. Помимо характерного покраснения, распознать место укуса можно по слегка припухлому месту на коже, в центре которого имеется чёрная точка. Если паразит ещё не отвалился, то его торчащее тельце можно увидеть поверх пятна. На месте укуса также может развиться жжение и зуд, которые обычно исчезают в течение недели.

Если в слюне клеща содержались возбудители опасных заболеваний, к примеру боррелиоза, то при укусе может возникнуть эритема (растущее пятно), размер её может достигать от 10 до 60 см. Пятно может иметь ярко-алый цвет, правильную круглую или эллипсоидную форму. При болезни Лайма на коже может появиться сыпь и пятна размером 10–12 см тёмно-красного или синего цвета, похожие на синяк. Пятна могут появиться как через два дня после укуса, так и спустя недели. Пятна возникают чаще в месте укуса или рядом с ним.

Какие симптомы укуса клеща?

Первые симптомы после укуса клеща у человека могут проявиться спустя две-три недели с момента инфицирования. Поэтому после прогулок в лесу нужно внимательно осмотреть кожный покров. В случае обнаружения клеща необходимо как можно скорее его вытащить. Самым распространённым методом удаления клеща является захват его тела или головы с помощью пинцета. Удаляя таким образом насекомое, необходимо надеть перчатки, поскольку инфекция может передаться через микротрещины на коже.

К врачу необходимо обратиться в случае проявления следующих симптомов:

головная боль, лихорадка или озноб;

красная сыпь на коже;

мышечная слабость;

одышка;

отёки;

онемение;

усталость или трудности при ходьбе;

отсутствие аппетита;

паралич.

Елена Слободян