Пробрались в дом через открытое окно: в столице поймали двух домушников (ВИДЕО)

0

Сотрудники инспектората полиции сектора Центр задержали двух жителей Криулянского района в возрасте 17 и 19 лет по подозрению в совершении квартирной кражи. Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в июле. К правоохранителям обратился 45-летний хозяин квартиры, расположенной в доме по улице В. Александри. Он сообщил, что у него пропали два мобильных телефона. Прибывшие на место преступления оперативники выяснили, что воры проникли в квартиру через окно, которое хозяин оставил открытым. Сумма ущерба составила 10 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Во время допроса они признали свою вину и вернули один из украденных телефонов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.